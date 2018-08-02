Во ФСИН объяснили, как Улюкаев, Белых и Реймер стали библиотекарями в колониях

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Замдиректора ФСИН России Валерий Максименко во ФСИН рассказал, как Никита Белых, Александр Реймер и Алексей Улюкаев, осужденные за взятки и коррупцию, получили в колониях должности библиотекарей.

"Все эти люди признаны преступниками. Но это люди с большим интеллектом, опытом, потенциалом. Они занимали большие государственные должности. Какой смысл использовать таких людей на тяжелых работах с физическим трудом?" – сказал он в беседе с RT.

Кроме того, по словам Максименко, у некоторых осужденных экс-чиновников есть ограничения по здоровью. Он также отметил, что никто специально не освобождал место ни для кого из новых библиотекарей – просто в силу текучки кадров места оказались вакантными.

В конце июня бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых, осужденного на восемь лет колонии строгого режима за взятку, отправили к месту отбывания наказания.

В 2017 году экс-министра Алексея Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей. Его признали виновным в получении взятки в размере двух миллионов долларов.

По данным следствия, Улюкаев получил деньги за положительную оценку, позволившую "Роснефти" осуществить сделку по приобретению пакета акций "Башнефти".

Также летом 2017 года был оглашен приговор по делу о мошенничестве при закупке электронных браслетов для Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). В 2010−2012 годах высокопоставленные сотрудники ведомства похитили свыше 2,7 миллиарда рублей бюджетных средств, выделенных на их покупку. Оборудование приобрели по завышенным в несколько раз ценам.

Главный фигурант дела, бывший глава ведомства Александр Реймер, получил восемь лет колонии общего режима. Суд предписал лишить его звания генерала, а также оштрафовать на 800 тысяч рублей.