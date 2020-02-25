Суд освободил по УДО экс-главу ФСИН Реймера

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Суд освободил условно-досрочно бывшего главу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александра Реймера. Он был осужден на восемь лет колонии за хищение 2,2 миллиарда рублей, сообщает Агентство "Москва".

Ходатайство об УДО удовлетворили со второго раза. Сначала суд ему отказал в этом, как и в замене неотбытого срока лишения свободы на более мягкое наказание.

В июне 2017 года Замоскворецкий суд приговорил Реймера к восьми годам колонии общего режима со штрафом в размере 800 тысяч рублей. Его также лишили звания и наград.

Сроки получили и его сообщники. Помимо этого, им назначили штрафы, которые позже отменили.

По версии следствия, Реймер в 2010 году вместе с сообщниками разработал план. Он заключил контракт на поставку электронных браслетов ненадлежащего качества по завышенным ценам: вместо 19 тысяч рублей каждый из них стоил 108–128 тысяч.