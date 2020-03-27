Принесший газовый баллон в дом в Магнитогорске мужчина задержан

Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который принес газовый баллон, взорвавшийся в пятиэтажном доме в Магнитогорске. В результате произошедшего погибли два человека. Об этом, как передает ТАСС, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

По его словам, баллон с газом в дом несколько дней назад принес мужчина, предположительно, занимающийся ремонтом.

"Далее в этой квартире в этот вечер была бабушка с детьми, она, по моей информации, вышла проводить подругу, и в это время случилось это событие", – сказал Текслер.

Он добавил, что возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.

26 марта взрыв произошел на втором этаже пятиэтажного дома. После хлопка газа загорелось шесть квартир. Два человека погибли в результате взрыва, 27 жильцов эвакуировали из здания.

Очевидец произошедшего рассказал Москве 24 подробности инцидента. По его словам, взрыв был таким громким, что его было слышно в пределах нескольких кварталов. Также, по его словам, людей очень быстро вывели из помещения. Эвакуированным сразу выдали теплую одежду, добавил очевидец.

