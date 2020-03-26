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Москва 24

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Происшествия

19:38

Житель Магнитогорска рассказал о взрыве газа в жилом доме

происшествия

Фото: vk.com/argayash_par

Житель Магнитогорска Алексей, ставший очевидцем взрыва газа в жилом доме, рассказал Москве 24 о подробностях инцидента.

Он отметил, что взрыв был таким громким, что его было слышно в пределах нескольких кварталов. Алексей рассказал, что людей очень быстро вывели из помещения.

"Хлопок был очень громкий, люди слышали даже за несколько кварталов, я рядом гулял с собакой, сразу прибежал, но помощь уже не понадобилась, людей очень быстро вывели, из соседних домов сразу принесли одежду теплую для тех, кто не успел собраться", – рассказал Алексей.

Взрыв произошел на втором этаже пятиэтажного дома. После хлопка газа загорелось шесть квартир. Два человека погибли в результате взрыва, 27 жильцов эвакуировали из здания.

Взрыв газа произошел в жилом доме в Магнитогорске


Согласно последним данным, пожарные смогли потушить участки открытого горения. Несущие конструкции здания остались целыми.

Ранее взрыв произошел на складе ракетно-артиллерийского завода под Мурманском. Пять человек пострадало в результате инцидента.

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