СК возбудил дело о теракте после взрыва у здания правительства Самарской области

Фото: sledcom.ru

Следователи возбудили дело о теракте после взрыва на лестнице у здания правительства Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Дело было возбуждено не только по статье о теракте, реализованном группой лиц по предварительному сговору, но и по статье о незаконном приобретении, передаче и хранении взрывчатых веществ или устройств.

Следователи также уточнили, что злоумышленник, после того как бросил взрывоопасный предмет на лестницу у здания правительства Самарской области, пытался скрыться с места происшествия на машине под управлением другого мужчины. Однако его задержали. Что стало мотивом для такого поступка, пока не сообщается.

На данный момент следователи и криминалисты завершили осмотр места происшествия, а также определили, что к совершению данного преступления причастны отец и сын, которые являются жителями Самарской области. С ними сейчас проводятся следственные мероприятия. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании им меры пресечения.

Сотрудники регионального СК продолжают проводить мероприятия, которые позволят выяснить все обстоятельства произошедшего.

О том, что мужчина бросил на крыльцо здания правительства Самарской области взрывное устройство, стало известно 27 февраля. В результате никто не пострадал, однако из-за детонации была повреждена тротуарная плитка. По предварительным данным, злоумышленник бросил гранату РГД.

