В Иркутске мужчина умер от электрошокера, которым его пытались разбудить

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Мужчина умер после того, как полицейские попытались его разбудить электрошокером, сообщает ТАСС.

В отношении представителей правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Ранее они были уволены по результатам внутренней проверки.

По данным следствия, в ночь на 15 февраля 2020 года таксист обратился к полицейским с просьбой разбудить 24-летнего пассажира, так как водителю не удалось это сделать. Представители правоохранительных органов решили для пробуждения гражданина применить электрошокер. В результате использования устройства человек умер.

Ранее в Москве СК начал проверку в связи со смертью мужчины на строительном объекте. Его обнаружили на территории с травмами, характерными при падении с высоты.

Также на северо-востоке столицы погиб мужчина после того, как на него наехал грузовой автомобиль. Пешеход шел по дороге в неположенном месте.