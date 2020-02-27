Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

27 февраля, 19:01

В Иркутске мужчина умер от электрошокера, которым его пытались разбудить

происшествия

Фото: телеграм-канал Hue

Мужчина умер после того, как полицейские попытались его разбудить электрошокером, сообщает ТАСС.

В отношении представителей правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Ранее они были уволены по результатам внутренней проверки.

По данным следствия, в ночь на 15 февраля 2020 года таксист обратился к полицейским с просьбой разбудить 24-летнего пассажира, так как водителю не удалось это сделать. Представители правоохранительных органов решили для пробуждения гражданина применить электрошокер. В результате использования устройства человек умер.

Ранее в Москве СК начал проверку в связи со смертью мужчины на строительном объекте. Его обнаружили на территории с травмами, характерными при падении с высоты.

Также на северо-востоке столицы погиб мужчина после того, как на него наехал грузовой автомобиль. Пешеход шел по дороге в неположенном месте.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика