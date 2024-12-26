Движение затруднено в Лефортовском тоннеле из-за ДТП

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Движение на внешней стороне Третьего транспортного кольца в Лефортовском тоннеле затруднено из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

В связи с этим водителей попросили выбирать пути объезда. На месте задействованы оперативные службы города. Обстоятельства ДТП и сведения о пострадавших выясняются.

Ранее движение было осложнено на улице 1905 года из-за ДТП с участием двух автомобилей. Авария произошла в районе дома 7с1. Движение затруднилось в сторону Шмитовского проезда.

До этого несколько автомобилей столкнулись в Лефортовском тоннеле внешней стороны Третьего транспортного кольца 16 декабря.

