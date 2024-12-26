Водитель автомобиля BMW сбил насмерть пешехода в Зеленограде

Фото: vk.com/Водитель Зеленограда

Автомобиль BMW наехал на пешехода в 4-м микрорайоне Зеленограда, сообщает Госавтоинспекция в своем телеграм-канале.

Авария произошла на Центральном проспекте, у корпуса 439. Машина сбила мужчину, который заканчивал переход проезжей части по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. От полученных травм пешеход скончался.

На месте ДТП работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Выясняются подробности случившегося.

Ранее шесть человек, в том числе несовершеннолетняя, получили травмы из-за наезда машины на остановку в Курске. Инцидент произошел 25 декабря в 17:43 на улице Пучковке в районе дома 47.

