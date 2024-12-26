Пожар произошел в ТЦ в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар на площади 900 квадратных метров произошел в торговом центре в поселке Михайловская в Подмосковье. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

"В поселке Михайловская загорелся ТЦ "Кузьмич". Пожар локализовали на 900 "квадратах", – указано в сообщении.

В МЧС добавили, что к тушению огня были привлечены 29 специалистов и 10 единиц техники.

Ранее пожар произошел в изоляторе в Якутске, где содержатся военнослужащие, самовольно оставившие части. В результате возгорания пять человек погибли, еще семеро были госпитализированы с отравлением дымом.

До этого пожар произошел под Анапой в Краснодарском крае. Загорелся магазин на площади 900 квадратных метров.

