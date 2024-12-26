26 декабря, 05:59Происшествия
Пожар произошел в ТЦ в Подмосковье
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пожар на площади 900 квадратных метров произошел в торговом центре в поселке Михайловская в Подмосковье. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.
"В поселке Михайловская загорелся ТЦ "Кузьмич". Пожар локализовали на 900 "квадратах", – указано в сообщении.
В МЧС добавили, что к тушению огня были привлечены 29 специалистов и 10 единиц техники.
Ранее пожар произошел в изоляторе в Якутске, где содержатся военнослужащие, самовольно оставившие части. В результате возгорания пять человек погибли, еще семеро были госпитализированы с отравлением дымом.
До этого пожар произошел под Анапой в Краснодарском крае. Загорелся магазин на площади 900 квадратных метров.
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