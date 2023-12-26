Режим ЧС введен в 8 районах Ярославской области из-за отключения электричества

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Режим ЧС введен в восьми районах Ярославской области из-за отключения электричества после непогоды. Об этом сообщил губернатор области Михаил Евраев в своем телеграм-канале.

"Из-за погодных условий в регионе сложилась критическая ситуация с подачей электроэнергии. В срочном порядке провели комиссию по чрезвычайным ситуациям с участием МЧС, МРСК Ярэнерго, прокуратуры, глав муниципальных районов. Режим ЧС введен в восьми районах области", – написал он.

Губернатор пояснил, что главной причиной отключений электричества в области стала несвоевременная расчистка просек ЛЭП и сильнейший снегопад. По его словам, налипающий на деревья и провода мокрый тяжелый снег приводит к их обрыву.

Евраев подчеркнул, что восстановительные работы проводятся в круглосуточном режиме, этим заняты 148 бригад и 161 единица спецтехники, помощь оказывают и сотрудники МЧС России. По словам губернатора, он поручил увеличить количество бригад.

В населенные пункты, пострадавшие от стихии, организован подвоз воды, кроме того, в каждом районе принимаются свои дополнительные меры по поддержке людей. Евраев отметил, что на максимально быструю ликвидацию последствий направлены все силы и ресурсы.

Ранее сообщалось, что почти 12 тысяч человек остались без электроснабжения в четырех районах Сочи после аварий на линиях электропередачи из-за непогоды. К ремонтным работам привлекли 119 человек и 40 единиц техники.

До этого режим чрезвычайной ситуации (ЧС) объявляли в ряде районов Крыма и в Ялте по причине шторма. На устранение последствий непогоды было направлено более 500 сотрудников коммунальных служб, ресурсоснабжающих предприятий и аварийных бригад.



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