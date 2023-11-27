Региональный режим ЧС ввели в Ялте и нескольких районах Крыма из-за шторма

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) объявили в ряде районов Крыма и в Ялте по причине шторма. Об этом сообщил в телеграм-канале глава республики Сергей Аксенов.

Аксенов объяснил введение режима ЧС "нарушением жизнедеятельности населения" по причине непогоды. При этом он не уточнил масштаб разрушений в Крыму.

Глава Ялты Янина Павленко на своей странице в соцсети "ВКонтакте" добавила, что режим ЧС в городе будет действовать до того момента, пока специалисты полностью не устранят последствия стихии.

По приказу Аксенова в республике организуют рабочую группу, которая осмотрит берегоукрепительные конструкции от Фороса до Гурзуфа. На данный момент отдел курортов и туризма собирает данные о пострадавших сооружениях, подчеркнул он. В Ялте также будет своя группа, которая проверит мосты, подпорные стены и фасады, а также дороги и дворовые территории.

Павленко уточнила, что на устранение последствий непогоды направлено более 500 сотрудников коммунальных служб, ресурсоснабжающих предприятий и аварийных бригад. Она отметила, что на данный момент ситуация с погодой в регионе спокойная.

26 ноября берег Черного моря охватили ливни и ураганный ветер с порывами до 40 метров в секунду. Некоторые районы Крыма оказались обесточены, на море наблюдался шторм, а волнами залило прибрежные районы Евпатории. В отдельные моменты скорость ветра в республике достигала 144 километров в час.

Синоптик Роман Вильфанд предупредил, что до конца 27 ноября в районе Сочи на берегу сохранится сильное волнение моря с высотой волн до 4,5 метра. По его прогнозам, существует опасность формирования смерчей.

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил 27 ноября выходным днем. Позже аналогичное решение принял губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Затем власти города заявили о решении ввести в городе режим ЧС.



Режим ЧС введут в Севастополе из-за штормового ветра