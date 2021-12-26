Уголовное дело возбудили после поджога во втором гипермаркете "Лента" в Томске

09:15
Фото: МЧС России
Уголовное дело возбуждено после пожара в гипермаркете "Лента" в Томске, который произошел в субботу, 25 декабря. Об этом сообщает "МВД Медиа".
"Следователями СО ОМВД России по Октябрьскому району города Томска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение чужого имущества")", – указано в материале.
Подозреваемому в совершении поджога предъявлено обвинение – в данном качестве рассматривается мужчина 1994 года рождения. По версии следствия, молодой человек взял в магазине легковоспламеняющуюся жидкость и газовую горелку, после чего облил горючей смесью пиротехнические изделия и совершил поджог. На данный момент он задержан.
Возгорание произошло в отделе пиротехники магазина "Лента", расположенного на улице Пушкина в Томске. Площадь пожара составила 2 квадратных метра. Из-за взрыва фейерверков из здания эвакуировали 650 человек.
Ранее на уходящей неделе произошел еще один пожар в гипермаркете "Лента", расположенном на улице Елизаровых. Площадь возгорания составила 5 тысяч квадратных метров. Обвиняемого в поджоге арестовали на два месяца.
Второй за неделю пожар произошел в гипермаркете "Лента" в Томске
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: