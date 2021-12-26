Уголовное дело возбудили после поджога во втором гипермаркете "Лента" в Томске

Фото: МЧС России

Уголовное дело возбуждено после пожара в гипермаркете "Лента" в Томске, который произошел в субботу, 25 декабря. Об этом сообщает "МВД Медиа".

"Следователями СО ОМВД России по Октябрьскому району города Томска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение чужого имущества")", – указано в материале.

Подозреваемому в совершении поджога предъявлено обвинение – в данном качестве рассматривается мужчина 1994 года рождения. По версии следствия, молодой человек взял в магазине легковоспламеняющуюся жидкость и газовую горелку, после чего облил горючей смесью пиротехнические изделия и совершил поджог. На данный момент он задержан.

Возгорание произошло в отделе пиротехники магазина "Лента", расположенного на улице Пушкина в Томске. Площадь пожара составила 2 квадратных метра. Из-за взрыва фейерверков из здания эвакуировали 650 человек.

Ранее на уходящей неделе произошел еще один пожар в гипермаркете "Лента", расположенном на улице Елизаровых. Площадь возгорания составила 5 тысяч квадратных метров. Обвиняемого в поджоге арестовали на два месяца.