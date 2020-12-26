Количество пострадавших в ДТП с автобусом под Новосибирском выросло до девяти

Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

Количество пострадавших в результате столкновения рейсового автобуса ПАЗ и грузовика DAF на трассе в Черепановском районе Новосибирской области выросло до девяти. Об этом сообщает РИА Новости.

"По данным Черепановской райбольницы, пострадали девять человек. Трое из них – в очень тяжелом состоянии, шестеро – просто в тяжелом состоянии", – рассказала собеседница информагентства.

Пассажиров, которые не пострадали, до места назначения доставил другой автобус. Часть из них уехали на машинах.

Точные причины аварии устанавливаются.

ДТП с участием пассажирского автобуса случилось в Новосибирской области утром 26 декабря, примерно в 8:00 по местному времени. Рейсовый автобус ПАЗ, двигавшийся по маршруту село Ярки – село Майское, столкнулся с грузовым автомобилем DAF, который двигался со стороны Новосибирска в сторону Барнаула. В результате ДТП погиб один человек.

По данным ТАСС, рейсовый автобус до столкновения был исправен.

Накануне четыре человека погибли в ДТП с автобусом под Рязанью. Авария произошла на 247-м километре трассы Р-22. Автобус опрокинулся.

