Один человек погиб и семь пострадали в аварии с автобусом под Новосибирском

07:05
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
ДТП с участием автобуса случилось в Новосибирской области. Об этом информирует пресс-служба регионального главка МВД.
Как сообщает ТАСС, авария произошла на 108 километре автодороги Р-256. В ДТП столкнулись грузовик DAF и рейсовый автобус ПАЗ.
"В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм на месте скончался водитель автобуса – мужчина 1965 года рождения", – заявили в МВД.
В аварии также пострадали шесть пассажиров автобуса и 32-летний водитель грузовика. Все они с травмами различной степени тяжести были доставлены в ближайшую больницу.
Причины аварии выясняются.
Накануне авария с участием автобуса произошла на 247-м километре автодороги Р-22 "Каспий" в Скопинском районе Рязанской области. Сообщалось, что водитель следовал по маршруту Москва – Волгоград.
Всего в автобусе на момент аварии находились 26 пассажиров. В результате ДТП 4 человека погибли и еще 11 пострадали, в том числе двое детей.
Позднее по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц".
Водитель перевернувшегося под Рязанью автобуса мог уснуть за рулем
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