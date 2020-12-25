В МЧС уточнили число погибших в ДТП с автобусом под Рязанью

06:02
Фото: сайт ГУ МЧС по Рязанской области
В пресс-службе МЧС РФ уточнили количество погибших в ДТП с участием автобуса в Рязанской области. В аварии погибли три человека, передает ТАСС.
Ранее МВД сообщило о четырех жертвах опрокидывания автобуса.
"В результате ДТП пострадали 15 человек, из них три человека погибли", – заявили в пресс-службе МЧС.
В ведомстве уточнили, что авария произошла в районе населенного пункта Высокое.
Руководитель территориального Центра медицины катастроф Сергей Кузьминов отметил, что среди пострадавших в аварии имеется трое детей.
"Один ребенок в тяжелом состоянии, по остальным информация уточняется", – сказал Кузьминов.
Всего в реанимации на данный момент находятся три человека. У пострадавших имеются травмы различной степени тяжести.
О произошедшей аварии стало известно утром. Сообщалось, что опрокидывание автобуса произошло на 247 километре трассы Р-22.
По данным МЧС, автобус следовал по маршруту Москва – Волгоград. По данным регионального управления МВД, водитель транспортного средства не справился с управлением, из-за чего съехал в кювет.
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