Четыре человека погибли в ДТП с автобусом Москва – Волгоград под Рязанью

05:22
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Авария с участием пассажирского автобуса произошла в Рязанской области. В результате четыре человека погибли, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Как пишет ТАСС, авария произошла на 247 километре трассы Р-22. Уточняется, что автобус опрокинулся.
"Четыре человека погибли, включая одного водителя, четыре человека пострадали", – заявили в МВД.
Отмечается, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. При этом среди получивших травмы есть ребенок.
В региональном главке МЧС сообщили, что автобус следовал по маршруту Москва – Волгоград. Всего в автобусе на момент столкновения находились 26 человек.
Причины ДТП выясняются.
Ранее девять человек пострадали в столкновении автобусов в Анапе. По предварительным данным, ПАЗ выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение.
В Анапе 9 человек пострадали в аварии с автобусами
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: