Четыре человека погибли в ДТП с автобусом Москва – Волгоград под Рязанью

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария с участием пассажирского автобуса произошла в Рязанской области. В результате четыре человека погибли, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Как пишет ТАСС, авария произошла на 247 километре трассы Р-22. Уточняется, что автобус опрокинулся.

"Четыре человека погибли, включая одного водителя, четыре человека пострадали", – заявили в МВД.

Отмечается, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. При этом среди получивших травмы есть ребенок.

В региональном главке МЧС сообщили, что автобус следовал по маршруту Москва – Волгоград. Всего в автобусе на момент столкновения находились 26 человек.

Причины ДТП выясняются.

Ранее девять человек пострадали в столкновении автобусов в Анапе. По предварительным данным, ПАЗ выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение.