Девять человек пострадали в столкновении автобусов в Анапе

Фото: vk.com/novayaanapa

Девять человек пострадали в ходе столкновения двух автобусов в Анапе, сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД РФ по Краснодарскому краю.

Столкновение автобусов ПАЗ и Isuzu произошло около 12 часов дня.

"В результате ДТП оба водителя и семь пассажиров автобусов получили телесные повреждения и были доставлены в ГБУЗ города Анапы", – сообщили в управлении МВД, добавив, что по факту аварии началась проверка.

По предварительным данным, автобус ПАЗ выехал на встречную полосу, в результате чего и произошло столкновение.

Ранее в Иркутской области перевернулся автобус с рабочими. Инцидент произошел из-за того, что водитель не справился с управлением. В результате этого транспортное средство съехало на обочину.