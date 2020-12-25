Дело возбуждено после гибели 4 человек в ДТП с автобусом под Рязанью

Фото: скриншот видео МЧС РФ

Полиция возбудила уголовное дело после ДТП с автобусом в Рязанской области, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный УМВД.

Дело возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц".

В свою очередь, в администрации Волгоградской области сообщили имена погибших в аварии.

"Среди погибших Обручникова Д. В., Киприанидис Т. А., Садуллаев Ш. А., Востров М. Г. (водитель). Киприанидис, 1968 года рождения, – гражданин Греции. Обучникова, 2000 года рождения, – жительница города Волжский. Прописка остальных пока неизвестна", – говорится в сообщении.

Авария произошла на 247-м километре автодороги Р-22 "Каспий" в Скопинском районе Рязанской области. Сообщалось, что водитель следовал по маршруту Москва – Волгоград. Всего в автобусе на момент аварии находились 26 пассажиров. В результате аварии 4 человека погибли и еще 11 пострадали, в том числе двое детей.

Заместитель губернатора региона Игорь Греков сообщил, что водитель автобуса, по предварительным данным, заснул за рулем. Он отметил, что окончательная причина катастрофы будет установлена следствием.