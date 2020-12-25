Дело возбуждено после гибели 4 человек в ДТП с автобусом под Рязанью

12:49
Фото: скриншот видео МЧС РФ
Полиция возбудила уголовное дело после ДТП с автобусом в Рязанской области, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный УМВД.
Дело возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц".
В свою очередь, в администрации Волгоградской области сообщили имена погибших в аварии.
"Среди погибших Обручникова Д. В., Киприанидис Т. А., Садуллаев Ш. А., Востров М. Г. (водитель). Киприанидис, 1968 года рождения, – гражданин Греции. Обучникова, 2000 года рождения, – жительница города Волжский. Прописка остальных пока неизвестна", – говорится в сообщении.
Авария произошла на 247-м километре автодороги Р-22 "Каспий" в Скопинском районе Рязанской области. Сообщалось, что водитель следовал по маршруту Москва – Волгоград. Всего в автобусе на момент аварии находились 26 пассажиров. В результате аварии 4 человека погибли и еще 11 пострадали, в том числе двое детей.
Заместитель губернатора региона Игорь Греков сообщил, что водитель автобуса, по предварительным данным, заснул за рулем. Он отметил, что окончательная причина катастрофы будет установлена следствием.
Водитель перевернувшегося под Рязанью автобуса мог уснуть за рулем
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