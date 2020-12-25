Власти региона назвали предварительную причину ДТП под Рязанью

08:16
Фото: МЧС России
Водитель автобуса, который опрокинулся в Рязанской области, по предварительным данным, заснул за рулем, сообщил заместитель губернатора региона Игорь Греков.
Он отметил, что окончательная причина катастрофы будет установлена следствием.
"Рассматривается несколько версий, причину установит следствие. Но, по предварительной версии, водитель автобуса уснул за рулем. Дорога на месте ДТП была обработана, но из-за сильного ветра на трассе имеются снежные переметы, что также могло способствовать возникновению аварии", – передает слова Грекова ТАСС.
Ранее сообщалось, что в результате аварии 4 человека погибли и еще 11 пострадали, в том числе двое детей. Греков уточнял, что пострадавшие были доставлены в Скопинскую центральную районную больницу.
По его словам, восемь человек находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести, еще трое пострадавших находятся в реанимации. Всем пассажирам оказывается психологическая помощь, уточнил Греков.
Авария произошла на 247-м километре автодороги Р-22 "Каспий" в Скопинском районе Рязанской области. Сообщалось, что водитель следовал по маршруту Москва – Волгоград. Всего в автобусе на момент аварии находились 26 пассажиров.
В настоящее время специалисты выясняют обстоятельства инцидента. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следователи.
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