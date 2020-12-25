Число погибших в ДТП с автобусом под Рязанью увеличилось до 4

Фото: МЧС РФ

Количество погибших в аварии с участием автобуса в Рязанской области увеличилось до четырех. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

"При подъеме автобуса обнаружено тело четвертого погибшего", – сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что еще 11 человек в результате аварии пострадали, в том числе двое детей. Заместитель губернатора региона Игорь Греков уточнял агентству, что пострадавшие были доставлены в Скопинскую центральную районную больницу.

По его словам, восемь человек находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести, еще трое пострадавших находятся в реанимации. Всем пассажирам оказывается психологическая помощь, уточнил Греков.

Авария произошла на 247-м километре автодороги Р-22 "Каспий" в Скопинском районе Рязанской области. Сообщалось, что водитель следовал по маршруту Москва – Волгоград. Всего в автобусе на момент аварии находились 26 пассажиров.

По предварительным данным МВД, авария могла произойти по вине водителя автобуса, который не справился с управлением и вылетел в кювет. В настоящее время специалисты выясняют обстоятельства инцидента. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следователи.