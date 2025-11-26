Число погибших при пожаре в Гонконге выросло до 36

Фото: TASS/Zuma

Количество жертв в результате пожара в жилом комплексе в Гонконге увеличилось до 36 человек. Об этом сообщает местный портал HK01 со ссылкой на главу администрации города Джона Ли (Ли Цзячао).

Он уточнил, что 29 человек доставлены в больницы, из них 7 находятся в критическом состоянии. Еще с 279 жителями комплекса не удается связаться.

Пожар вспыхнул в жилом комплексе "Ван Фук Корт" в районе Тай По 26 ноября. В 8 высотных зданиях, на которые перекинулось пламя, жили примерно 4 тысячи человек.

Возгоранию присвоен самый высокий уровень опасности – пятый. К борьбе с пожаром привлечены 767 пожарных, 400 полицейских, 128 пожарных машин и 57 карет скорой помощи.

Ли организовал экстренное межведомственное совещание по вопросу об оказании помощи пострадавшим. Районные управления и департамент социального обеспечения мегаполиса сформировали межведомственные службы поддержки, организовали переезд жителей во временные убежища и оказали помощь семьям погибших и пострадавших.

Причины возникновения пожара на данный момент неизвестны. Власти указывали, что большинство людей удалось вывести из строений. Организованы временные убежища для жильцов. Там находятся свыше 700 человек.

