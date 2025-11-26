Скончался молодой человек, которого сбил водитель Porsche на северо-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

18-летний молодой человек, сбитый водителем Porsche на северо-западе Москвы, скончался в больнице от полученных травм, сообщила столичная прокуратура.

ДТП произошло 25 ноября около 17:00 у дома 28 на улице Соколово-Мещерской. По данным ведомства, 21-летний водитель иномарки наехал на парня, переходившего дорогу по регулируемому переходу.

Пострадавшего госпитализировали, тогда его состояние оценивалось как тяжелое.

Ранее на Филимонковском шоссе женщина-водитель потеряла управление автомобилем Jaecoo и выехала на встречную полосу, столкнувшись с грузовиком. Пассажир, находившийся в легковой машине, скончался от полученных травм.

Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Сотрудники прокуратуры начали процессуальную проверку и выяснение всех обстоятельств ДТП.