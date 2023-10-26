Сотрудники ФСБ пресекли в Донецке попытку продажи боеприпасов для гранатомета

Фото: depositphotos/9vhvvL5udbLp

Сотрудниками УФСБ в Донецке была пресечена попытка продажи двух мин для миномета, патронов для автоматического оружия и боекомплекта снарядов для противотанкового гранатомета. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на УФСБ по ДНР.

В ведомстве уточнили, что злоумышленники пытались продать две 240-миллиметровые мины для самоходного миномета 2С4 "Тюльпан", гранату РГД, восемь снарядов для СПГ-9, а также более 750 патронов калибра 5,45 миллиметра.

Все оперативные материалы по данному факту сотрудники УФСБ передали в следственное управление СК РФ по Донецкой Народной Республике для дальнейшего принятия процессуального решения.

Ранее сообщалось, что ФСБ в ходе масштабных мероприятий изъяла из незаконного оборота 352 единицы оружия отечественного и иностранного производства в 38 регионах страны с августа по сентябрь.

До этого силовики задержали в Запорожской области украинца, который готовился совершить подрыв российской военной колонны. Уточнялось, что мужчина действовал по инструкции Главного разведывательного управления Минобороны Украины.

ФСБ задержала жителя Крыма за сотрудничество с СБУ