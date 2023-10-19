ФСБ задержала в Запорожье украинца за подготовку подрыва военной колонны

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Силовики задержали в Запорожской области украинца, который готовился совершить подрыв российской военной колонны. Об этом рассказали представители Управления ФСБ РФ по региону.

"Он был задержан оперативными сотрудниками, не успев привести в действие самодельное взрывное устройство", – передает РИА Новости сообщение ведомства.

Уточняется, что мужчина действовал по инструкции Главного разведывательного управления украинского министерства обороны, которое и снабдило его компонентами взрывного устройства. Планировалось, что он заложит его на пути, по которому будут следовать колонны российской военной техники.

Мужчину обвиняют по статье о покушении на диверсию. Силовики провели обыск и изъяли у злоумышленника:

18 минометных снарядов калибром 82 миллиметра;

один минометный снаряд калибром 120 миллиметров;

взрывчатое вещество массой 300 граммов;

детонаторы.

Ранее Федеральная служба безопасности России арестовала жителя Приморского края, которого подозревают в шпионаже в пользу Украины.

Как сообщили в ФСБ, злоумышленник собирал и отправлял данные о военной инфраструктуре региона по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины. Однако, по словам самого мужчины, он осознавал, что таким образом адресат может навредить безопасности России, включая осуществление нападения на РФ.



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