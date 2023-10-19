ФСБ объявила предостережение двум волгоградцам, искавшим выход на СБУ и ВСУ

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Официальное предостережение объявили двум жителям Волгограда, которые пытались установить контакт с представителями СБУ и ВСУ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по региону.

Выяснилось, что мужчина по телефону связался с агентами СБУ и сообщил о своей готовности присоединиться к украинской армии, если ему предоставят гражданство Украины. В свою очередь, жительница Волгограда не раз пыталась связаться с украинскими службами, чтобы выяснить, какие преимущества имеют военные на Украине.

Считается, что их действия могли способствовать госизмене и сотрудничеству с иностранным государством. Сотрудники ФСБ напомнили о неотвратимости наказания за совершение государственной измены.

Ранее Федеральная служба безопасности России арестовала жителя Приморского края, которого подозревают в шпионаже в пользу Украины.

Как сообщили в ФСБ, злоумышленник собирал и отправлял данные о военной инфраструктуре региона по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины. Однако, по словам самого мужчины, он осознавал, что таким образом адресат может навредить безопасности России, включая осуществление нападения на РФ.



Подозреваемый в госизмене задержан в Хабаровском крае