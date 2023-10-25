ФСБ задержала жительницу Югры по делу о госизмене в пользу Киева

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ФСБ задержала жительницу Югры по подозрению о госизмене в пользу Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства по Тюменской области.

Уроженку Украины обвиняют в распространении на территории ХМАО – Югры агитационных материалов одной из проукраинских террористических организаций.

"Женщине предъявлено обвинение в причастности к совершению государственной измены в форме оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что ФСБ задержала в Запорожской области украинца, который планировал осуществить подрыв российской военной колонны.

По данным силовиков, злоумышленник действовал по инструкции Главного разведывательного управления украинского министерства обороны. Ведомство снабдило его компонентами взрывного устройства. Мужчина планировал заложить его на пути, по которому будут следовать колонны военной техники РФ.

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