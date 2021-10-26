Семь человек погибли и 140 пострадали в ходе протестов в Судане – СМИ

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Фото: AP Photo/Ashraf Idris
Семь человек погибли и еще 140 пострадали в ходе протестов против захвата власти в Судане. Об этом со ссылкой на представителя министерства здравоохранения страны сообщает агентство Reuters.
В ведомстве отметили, что причиной гибели людей стали огнестрельные ранения. Других подробностей не приводится.
Накануне военные без опознавательных знаков арестовали премьер-министра Судана Абдаллу Хамдука, а также нескольких министров и чиновников высшего ранга. Об их местонахождении пока ничего не известно. Армия блокировала все въезды в столицу и перекрыла мосты. В этот же день по участникам протеста, выступающим против ареста премьер-министра, открыли стрельбу.
В конце сентября военные в Судане заявили о предотвращении попытки госпереворота. Отмечалось, что свергнуть действующие власти планировали несколько офицеров. Дорогу к мосту Омдурман в Хартуме рядом с парламентом перекрыли танки.
В 2019 году в Судане уже происходил военный переворот, вызванный массовыми народными протестами. В результате чего правивший 30 лет президент Омар аль-Башир оказался в тюрьме.
Новости мира: в Судане арестовали нескольких членов правительства
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