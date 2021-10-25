В Судане арестовали министров и перекрыли въезды в столицу – СМИ

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Фото: AP Photo/Marwan Ali
Премьер-министр, четверо министров и несколько чиновников высшего ранга арестованы в Судане. Об этом в понедельник, 25 октября, сообщает телеканал Alhadath.
Уточняется, что премьер-министр Судана помещен под домашний арест. Также задержаны министры информации, связи, финансов и промышленности.
Армия блокировала все въезды в столицу и перекрыла мосты.
По информации местных СМИ, в ближайшее время ожидается заявление главы Суверенного совета страны Абдель Фаттаха аль-Бурхана. Массовые аресты в столице начались после его встречи с главой правительства Абдаллой Хамдуком.
Уже вторую неделю в суданской столице продолжаются демонстрации сторонников армии. Они проводят сидячую забастовку перед штаб-квартирой главного командования ВС с требованием отставки правительства.
Накануне суданская полиция применила слезоточивый газ для разгона сотен демонстрантов, которые пытались перекрыть центральную улицу Хартума.
В конце сентября военные в Судане заявили о предотвращении попытки госпереворота. Отмечалось, что свергнуть действующие власти планировали несколько офицеров. Дорогу к мосту Омдурман в Хартуме рядом с парламентом перекрыли танки.
В 2019 году в Судане уже происходил военный переворот, вызванный массовыми народными протестами. В результате чего правивший 30 лет президент Омар аль-Башир оказался в тюрьме.
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