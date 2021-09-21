В Судане заявили о предотвращении попытки переворота – СМИ

11:06
Фото: AP Photo/Hussein Malla
Военные в Судане заявили о предотвращении попытки переворота. Об этом сообщает RT со ссылкой на местные средства массовой информации.
Так, телеканал Al Arabiya передал, что свергнуть действующие власти планировали несколько офицеров. Дорогу к мосту Омдурман в Хартуме рядом с парламентом перекрыли танки. Переворота удалось избежать: сейчас армия держит ситуацию под контролем.
"Она оказалась провальной. Народ должен сопротивляться ей", – цитирует Al-Mayadeen представителя Переходного суверенного совета республики, прокомментировавшего попытку свержения власти.
В 2019 году в Судане уже происходил военный переворот, вызванный массовыми народными протестами. В результате чего правивший 30 лет президент Омар аль-Башир оказался в тюрьме.
Новым органом, управляющим страной, стал Суверенный совет, присягу в качестве руководителя которого принял глава переходного военного совета Абдель Фаттах аль-Бурхан.
Известно, что армейские и гражданские власти договорились о переходном периоде, необходимом для проведения масштабных политических и экономических реформ.
После текущей попытки переворота командование ВС и руководящий страной Суверенный совет призвали народ "встать на защиту страны и защитить переходный период".
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