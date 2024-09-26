РИА Новости: сына миллиардера Мусы Бажаева Тимура отпустили из-под ареста

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Сын миллиардера Мусы Бажаева Тимур, в отношении которого возбуждено уголовное дело, был отпущен из-под ареста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

Обвиняемому изменили меру пресечения в виде заключения под стражу на обязательство о явке. Его арест закончился 26 сентября.

Бажаев был задержан 27 июля. По данным следствия, он, нарушая общественный порядок, вступил в конфликт с сотрудником полиции, в ходе которого применил в его отношении насилие. Столичный СК представил видео, на котором видно, как обвиняемый нападает на правоохранителя и наносит ему удары по голове, а затем два других сотрудника полиции оттаскивают его от коллеги.

Против Бажаева было возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").