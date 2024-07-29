Суд арестовал сына миллиардера Бажаева на 2 месяца за нападение на полицейского

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Замоскворецкий суд заключил под стражу на два месяца сына миллиардера Мусы Бажаева Тимура на два месяца по факту нападения на сотрудника полиции в районе комплекса "Лужники". Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Мужчина обвиняется по статье УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти". Его арест продлится до 26 сентября этого года.

Бажаева задержали 27 июля. По версии следователей, он, нарушая общественный порядок, вступил в конфликт с полицейским и применил насилие. СК РФ возбудил уголовное дело. Позже следователи направили ходатайство об аресте мужчины в Замоскворецкий суд.

На видео, которое опубликовало столичное ведомство, видно, как Бажаев нападает на правоохранителя и наносит ему удары по голове, а затем два других сотрудника полиции оттаскивают его от коллеги.

