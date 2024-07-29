Следствие попросило суд арестовать сына Бажаева за нападение на полицейского

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Следствие требует арестовать сына миллиардера Мусы Бажаева Тимура по делу о применении насилия против сотрудников правоохранительных органов. Соответствующее ходатайство поступило в Замоскворецкий суд Москвы, передает ТАСС.

Бажаева задержали вечером 27 июля около стадиона "Лужники". По версии следствия, мужчина, нарушая общественный порядок, вступил в конфликт с сотрудником полиции, в ходе которого применил насилие. На него завели уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

На видео, которое опубликовало столичное ведомство в своем телеграм-канале, видно, как мужчина нападает на сотрудника полиции и наносит ему удары по голове, а затем два других полицейских оттаскивают его от коллеги.

Недавно в Краснодарском крае возбудили уголовное дело по факту нападения на сотрудника полиции. Фигурантом дела стал 20-летний молодой человек. По предварительным данным, вечером 21 июля произошел конфликт между жителями Кореновского района. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. В ответ на требование полицейского о прекращении противоправных действий фигурант применил в отношении него физическую силу.

