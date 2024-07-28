СК намерен просить об аресте Тимура Бажаева

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Следствие планирует просить суд заключить под стражу сына миллиардера Мусы Бажаева Тимура после того, как тот избил возле комплекса "Лужники" в Москве полицейского. Об этом Следственный комитет сообщил в телеграм-канале.

По данным ведомства, 27 июля мужчина вступил в конфликт с правоохранителем и ударил его. Сейчас подозреваемый задержан. Вскоре ему будет предъявлено обвинение.

Ранее столичные полицейские при поддержке Росгвардии задержали мужчину, который на улице предложил выпить незнакомцу, а позже его ударил и ограбил. После этого он скрылся с места преступления. Ущерб превысил 40 тысяч рублей. Местоположение злоумышленника вычислили по камерам видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело.