Суд в Москве арестовал таксиста, стрелявшего в пассажира из травматического пистолета

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Суд Москвы арестовал таксиста 1968 года рождения, стрелявшего в пассажира из травматического пистолета. Столичная прокуратура рассказала об этом в своем официальном телеграм-канале.

В ведомстве подчеркнули, что водитель обвиняется в покушении на убийство.

"Обвиняемый в судебном заседании возражал против избрания ему данной меры пресечения и просил избрать домашний арест или запрет определенных действий", – говорится в публикации надзорного ведомства.

Таксист в Москве несколько раз выстрелил из травматического пистолета в голову пассажиру, с которым у него произошел конфликт. В настоящее время пострадавший находится в больнице. На травматический пистолет, по предварительным данным, у подозреваемого есть разрешение. В ходе обыска по месту жительства фигуранта также были обнаружены автомат Калашникова, магазин и патроны. По найденному оружию будет проведена экспертиза.

