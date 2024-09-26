Гособвинение запросило 6 лет колонии Панину по делу об оправдании терроризма

Фото: Москва 24/Антон Великжанин (Алексей Панин включен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов)

Гособвинение в ходе заседания в 2-м Западном окружном военном суде запросило 6 лет колонии с запретом администрировать сайты на срок 5 лет актеру Алексею Панину (внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов), передает РИА Новости.



При этом максимальное наказание по статье "Публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма в интернете", которую вменяют артисту, составляет 7 лет.

Согласно материалам дела, озвученным в суде, в октябре 2022 года Панин разместил в своем телеграм-канале сообщения, оправдывающие и одобряющие теракт на Крымском мосту. По этому делу в суде были допрошены свидетели, среди которых находился сотрудник центра по противодействию экстремизму. Он пояснил, что в ходе мониторинга обнаружил публикацию Панина, после чего направил информацию экспертам на исследование. Второй свидетель заявил, что Панин позитивно высказался о ЧП в довольно ироничной форме.

В мае 2023 года МВД объявило Панина в розыск. Карточка актера появилась в разыскной базе. В феврале 2024-го его заочно арестовали в РФ за оправдание терроризма. Сейчас актер проживает за пределами России.

Позже Панин сфотографировал американский паспорт на фоне украинского флага. Однако некоторые пользователи Сети тогда засомневались, что актер мог получить гражданство США.