Осужденного за госизмену Сафронова перевели в туберкулезную больницу в Красноярске

Фото: ТАСС/"Ведомости"/Евгений Разумный

Осужденного за госизмену экс-советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова перевели в туберкулезную больницу в Красноярске, пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката Дмитрия Катчева.

По его словам, оттуда его этапируют в колонию в Норильске.

"Мы выяснили, что 12 сентября Ивана Сафронова вывезли из ИК-7 в транзитно-пересыльный пункт – ему сообщили, что дальше он отправится в колонию в Норильске (ИК-15). Так и произошло со всеми сидельцами, кого, как и Ивана, вывезли из ИК-7 12 сентября", – заявил Катчев.

Однако, продолжил он, 15 сентября Сафронова, который три дня пробыл в пересыльном пункте, отправили не в Норильск, а в краевую туберкулезную больницу. Пока что он находится там, уточнил правозащитник. Катчев добавил, что в больнице у Сафронова взяли кровь, сделали ЭКГ и флюорографию. Он абсолютно здоров, но до сих пор ждет распределения в одиночной палате приемного отделения, поделился адвокат.

Журналиста и бывшего советника главы "Роскосмоса" задержали в июле 2020 года по обвинению в госизмене. По данным следствия, мужчина передавал данные, содержащие гостайну и касающиеся военно-технического сотрудничества и безопасности РФ, другим странам.

Сафронов отказался от сделки со следствием, в рамках которой он должен был признать вину. За это он мог бы получить меньший срок лишения свободы.

В сентябре 2022-го суд признал Сафронова виновным и приговорили к 22 годам колонии строгого режима. Его также обязали выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Заседание проходило в закрытом режиме из-за наличия в нем материалов с государственной тайной и грифом "совершенно секретно".

Сафронову назначили 22 года колонии строгого режима за госизмену