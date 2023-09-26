Первая группа спасателей МЧС РФ вылетела из Ливии в Россию

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Первая группа российских спасателей МЧС вылетела в Россию из Ливии, где они проводили работу по ликвидации последствий циклона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве уточнили, что прибытие борта со спасателями в аэропорт Жуковский запланировано 26 сентября.

Ранее сообщалось, что российские спасатели за сутки обследовали более 20 тысяч квадратных метров после наводнения в Ливии. Специалисты МЧС России нашли тела 23 погибших в труднодоступных местах, еще двоих погибших достали из-под завалов.

10 сентября в Ливии произошли сильные дожди, которые были спровоцированы пришедшим циклоном "Даниэль". Из-за этого в ряде городов и населенных пунктов на востоке государства образовались паводки и наводнения.

На фоне ситуации местные власти закрыли аэропорты и морские порты, которые находятся в зоне бедствия. Кроме того, в пострадавших городах был введен комендантский час.

Власти страны приступили к расследованию обстоятельств разрушения плотины около города Дерна. Из-за этого число жертв во время наводнения увеличилось.

Спасатели РФ нашли еще около 30 погибших после наводнения в Ливии