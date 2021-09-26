Свыше 100 г мефедрона изъяли у приезжего в центре Москвы

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Фото: depositphotos/belchonock
Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в попытке сбыта наркотиков. Об этом сообщается на сайте столичного главка МВД.
Известно, что мужчина увидел полицейских на улице 1905 года и попытался скрыться. 37-летний приезжий был доставлен в отдел полиции, где у него нашли 23 свертка с наркотическим веществом, общая масса которого составила более 100 граммов.
"В данных свертках находится материал, содержащий в своем составе наркотическое средство – мефедрон", – заявили в полиции.
Позднее задержанный признался, что хотел сбыть наркотик.
По факту случившегося было открыто уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств". Фигуранту грозит лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет.
Ранее правоохранители задержали подозреваемого в сбыте наркотиков в Балашихе. В его рюкзаке полицейские нашли два свертка с порошкообразным веществом.
Общая масса запрещенного вещества составила 394 грамма. В отношении подозреваемого было открыто уголовное дело.
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