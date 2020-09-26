Спасатели прекратили поисковую операцию в районе крушения Ан-26 под Харьковом

09:04
Фото: ТАСС/EPA/SERGEY KOZLOV
Украинские спасатели прекратили поисковую операцию на месте крушения военного самолета Ан-26 возле города Чугуева в Харьковской области, сообщает ТАСС.
По данным местных СМИ, утром специалисты обнаружили тела еще троих курсантов.
Катастрофа произошла 25 сентября во время учебно-тренировочного полета при заходе на посадку. Предварительно, командир самолета перед самой аварией по рации сообщил о проблемах с двигателем.
Всего на борту самолета находились 27 человек, среди которых, помимо членов экипажа, были курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВСУ. Двое курсантов спаслись, выпрыгнув из самолета. Они находятся в тяжелом состоянии. 25 человек погибли.
Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов и подготовки к ним" Уголовного кодекса Украины.
В Харьковской области из-за катастрофы 26 сентября объявили днем траура. На всей территории области приспустят государственный флаг Украины. Также на всех сооружениях органов государственной власти и других учреждений разместят траурные ленты. В субботу область посетит президент Украины Владимир Зеленский.
Видео: телеграм-канал Baza
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