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Происшествия

09:04

Спасатели прекратили поисковую операцию в районе крушения Ан-26 под Харьковом

происшествия за рубежом

Фото: ТАСС/EPA/SERGEY KOZLOV

Украинские спасатели прекратили поисковую операцию на месте крушения военного самолета Ан-26 возле города Чугуева в Харьковской области, сообщает ТАСС.

По данным местных СМИ, утром специалисты обнаружили тела еще троих курсантов.

Катастрофа произошла 25 сентября во время учебно-тренировочного полета при заходе на посадку. Предварительно, командир самолета перед самой аварией по рации сообщил о проблемах с двигателем.

Всего на борту самолета находились 27 человек, среди которых, помимо членов экипажа, были курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВСУ. Двое курсантов спаслись, выпрыгнув из самолета. Они находятся в тяжелом состоянии. 25 человек погибли.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов и подготовки к ним" Уголовного кодекса Украины.

В Харьковской области из-за катастрофы 26 сентября объявили днем траура. На всей территории области приспустят государственный флаг Украины. Также на всех сооружениях органов государственной власти и других учреждений разместят траурные ленты. В субботу область посетит президент Украины Владимир Зеленский.

Видео: телеграм-канал Baza

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