СК проверит мигрантов, сыгравших в бейсбол на мемориале ВОВ под Тулой

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следователи организовали проверку после того, как несколько мигрантов сыграли в бейсбол на территории мемориала павшим воинам Великой Отечественной войны в Тульской области. Об этом сообщается в телеграм-канале СУ СК России по региону.

Уточняется, что инцидент произошел в поселке Косая Гора. В данный момент сотрудники СК устанавливают все обстоятельства случившегося, а также личности иностранцев.

В СК РФ добавили, что по факту случившегося организовали проверку по признакам преступления, предусмотренного уголовной статьей 354.1 "Реабилитация нацизма".

Ранее правоохранители задержали около 300 нелегальных мигрантов в Москве. Сотрудники военного СУ СК России при содействии ОМОН "Авангард" провели проверку иностранных граждан в одном из московских хостелов.

В начале августа стало известно, что мигранты, чьи дети надругались над малолетней девочкой в Калужской области, будут депортированы из России. В СК уточнили, что они нарушили порядок пребывания в стране.