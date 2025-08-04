Мигранты, чьи дети надругались над девочкой под Калугой, будут депортированы из РФ

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Мигранты, чьи дети надругались над малолетней девочкой в Калужской области, будут депортированы из России. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

В ведомстве уточнили, что они нарушили порядок пребывания в стране. Кроме того, родителей этих детей уже привлекли к уголовной ответственности по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Также следователи планируют рассмотреть вопрос о лишении одного из родителей гражданства России. Дети, которые надругались над ребенком, игравшим на детской площадке, направлены в специализированное учреждение.

При этом следователи продолжают расследование данного дела. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал от руководителя СУ СКР по Калужской области Марка Харламова отчитаться о проведенных следственных мероприятиях. Само расследование находится контролируется центральным аппаратом СКР.

О совершении действий сексуального характера в отношении малолетней девочки в Боровском районе Калужской области стало известно в конце июля. Губернатор Владислав Шапша сообщал, что над ребенком надругались дети мигрантов 9 и 11 лет.

Следователи, в свою очередь, уточнили, что жизни и здоровью девочки ничего не угрожает. С ее участием уже проведены необходимые следственные действия, а специалистом СКР оказана психологическая помощь.