04 августа, 17:43Происшествия
Мигранты, чьи дети надругались над девочкой под Калугой, будут депортированы из РФ
Фото: sledcom.ru
Мигранты, чьи дети надругались над малолетней девочкой в Калужской области, будут депортированы из России. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
В ведомстве уточнили, что они нарушили порядок пребывания в стране. Кроме того, родителей этих детей уже привлекли к уголовной ответственности по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
Также следователи планируют рассмотреть вопрос о лишении одного из родителей гражданства России. Дети, которые надругались над ребенком, игравшим на детской площадке, направлены в специализированное учреждение.
При этом следователи продолжают расследование данного дела. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал от руководителя СУ СКР по Калужской области Марка Харламова отчитаться о проведенных следственных мероприятиях. Само расследование находится контролируется центральным аппаратом СКР.
О совершении действий сексуального характера в отношении малолетней девочки в Боровском районе Калужской области стало известно в конце июля. Губернатор Владислав Шапша сообщал, что над ребенком надругались дети мигрантов 9 и 11 лет.
Следователи, в свою очередь, уточнили, что жизни и здоровью девочки ничего не угрожает. С ее участием уже проведены необходимые следственные действия, а специалистом СКР оказана психологическая помощь.
"Московский патруль": в Москве массажист арестован после надругательства над клиенткой