26 августа, 23:34Происшествия
Движение затруднено на Новом Арбате из-за ДТП с мотоциклом и автомобилем
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Мотоцикл и автомобиль столкнулись на улице Новый Арбат, в районе дома 6. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
На месте работают оперативные службы Москвы, они устанавливают обстоятельства аварии и информацию о возможных пострадавших.
Из-за ДТП движение в сторону области затруднено на 1,3 километра. Водителей призвали выбирать пути объезда.
Грунт обвалился ранее на Большой Никитской улице в Москве. В связи с этим движение транспорта на улице было ограничено на участке от Романова до Никитского переулка.
Вечером 25 августа четыре ребенка пострадали из-за ДТП на внешней стороне Садового кольца в центре Москвы. Здесь столкнулись два авто, один из которых опрокинулся.
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