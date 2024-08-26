Движение затруднено на Новом Арбате из-за ДТП с мотоциклом и автомобилем

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мотоцикл и автомобиль столкнулись на улице Новый Арбат, в районе дома 6. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

На месте работают оперативные службы Москвы, они устанавливают обстоятельства аварии и информацию о возможных пострадавших.

Из-за ДТП движение в сторону области затруднено на 1,3 километра. Водителей призвали выбирать пути объезда.

Грунт обвалился ранее на Большой Никитской улице в Москве. В связи с этим движение транспорта на улице было ограничено на участке от Романова до Никитского переулка.

Вечером 25 августа четыре ребенка пострадали из-за ДТП на внешней стороне Садового кольца в центре Москвы. Здесь столкнулись два авто, один из которых опрокинулся.