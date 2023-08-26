Следствие по делу о теракте, в котором погиб Владлен Татарский, близится к завершению

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Расследование дела, связанного с Дарьей Треповой, обвиняемой в организации теракта в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин), приближается к завершению. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Расследование дела Треповой близится к завершению, скоро ей и ее защитнику будут предоставлены материалы для ознакомления, после чего дело передадут в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения», – говорится в заявлении.

При этом отмечается, что ряд соучастников убийства Татарского установить не удалось. Вероятнее всего, в отношении них дело будет выделено в отдельное производство.

Ранее Басманный суд Москвы продлил срок содержания Треповой под стражей до 2 декабря. В ходе судебного заседания СК заявил, что в деле "есть соучастники Треповой, которых пока не удалось задержать".

Сообщается, что одним из соучастников убийства Татарского является украинец Юрий Денисов, который прибыл в РФ и осуществлял слежку за журналистом, изучал его образ жизни, чтобы использовать эти сведения для осуществления теракта. После гибели военкора Денисов покинул Россию.

2 апреля произошел взрыв в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. На следующий день Дарью Трепову задержали в качестве подозреваемой в причастности к теракту.

В результате взрыва погиб военный корреспондент Владлен Татарский, а еще 42 человека, присутствовавших на творческом вечере журналиста, получили ранения. Известно, что Трепова явилась на мероприятие со статуэткой Татарского, которая впоследствии оказалась взрывным устройством.

В ходе расследования было выявлено, что организацией теракта руководил журналист Роман Попков, который поддерживал связь с арестованной Треповой. По данному делу в отношении Попкова был объявлен в розыск.