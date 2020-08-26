В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве скончались 12 пациентов с положительным результатом на COVID-19. Как сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у них также был подтвержден диагноз "пневмония".

Число новых случаев коронавируса в столице составляет 5,05 на 100 тысяч человек. По данным Росстата, по этому показателю город находится во второй десятке среди субъектов РФ.

Сергей Собянин ранее назвал хорошей ситуацию по коронавирусу в Москве с точки зрения стабильности. В то же время он подчеркнул, что проблема сохраняется. По этой причине он призвал граждан остерегаться вируса и принимать меры по защите.

Вакцина от коронавируса будет доставлена в московские клиники до 3 сентября. По словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, пострегистрационные испытания начнутся 4-5 сентября.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 23,5 миллиона случаев заражения, свыше 810 тысяч человек скончались. В России зафиксировано 970 865 случаев COVID-19, вылечились 786 150 человек, скончались 16 683.