В префектуре СВАО опровергли падение дерева на женщину с коляской

Информация о падении дерева на женщину с коляской на улице Рудневой не подтвердилась. Об этом заявили Агентству "Москва" в пресс-службе префектуры Северо-Восточного округа столицы.
Как пояснили в префектуре СВАО, в районе дома № 8 на улице Рудневой москвичка с коляской увидела опасно накренившееся дерево. Женщина "испугалась и в состоянии испуга, потеряв равновесие, упала", уточнили в пресс-службе.
По данным префектуры, специалисты ГБУ "Жилищник Бабушкинского района" уже демонтировали аварийное дерево. Его распилят и увезут.
Ранее сообщалось, что упавшее из-за сильного ветра дерево повредило три автомобиля на улице Мантулинской. Владельцам машин посоветовали обратиться в страховую компанию для возмещения ущерба. В префектуре ЦАО призвали горожан внимательней относиться к предупреждениям МЧС о непогоде.
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