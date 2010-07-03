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Москва 24

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26 июля, 20:26

В префектуре СВАО опровергли падение дерева на женщину с коляской

происшествия

26 июля, 20:26

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Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Информация о падении дерева на женщину с коляской на улице Рудневой не подтвердилась. Об этом заявили Агентству "Москва" в пресс-службе префектуры Северо-Восточного округа столицы.

Как пояснили в префектуре СВАО, в районе дома № 8 на улице Рудневой москвичка с коляской увидела опасно накренившееся дерево. Женщина "испугалась и в состоянии испуга, потеряв равновесие, упала", уточнили в пресс-службе.

По данным префектуры, специалисты ГБУ "Жилищник Бабушкинского района" уже демонтировали аварийное дерево. Его распилят и увезут.

Ранее сообщалось, что упавшее из-за сильного ветра дерево повредило три автомобиля на улице Мантулинской. Владельцам машин посоветовали обратиться в страховую компанию для возмещения ущерба. В префектуре ЦАО призвали горожан внимательней относиться к предупреждениям МЧС о непогоде.

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происшествия

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