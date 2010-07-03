Три автомобиля повреждено упавшим деревом на улице Мантулинская

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Три припаркованных машины повреждено в результате падения дерева в районе дома № 18 на улице Мантулинская в центре Москвы. Владельцам машин посоветовали обратиться в страховую компанию за возмещением ущерба, передает Агентство "Москва".

"Сегодня днем при сильных порывах ветра у дома№ 18 на улице Мантулинская упало дерево. В результате пострадали три припаркованных под деревом автомобиля. Экстренными службами города ведется активная разъяснительная работа о последствиях непогоды", – сообщил пресс-центр Центрального административного округа.

Ранее москвичей предупредили, что к вечеру 18 июля усилится ветер до 15 метров в секунду. Горожан предостерегли от укрытия и парковки автомобилей под деревьями и шаткими конструкциями.

По факту повреждения машин будет составлен акт о повреждении транспортного средства и владельцы смогут обратиться в свою страховую компанию.

В префектуре ЦАО призвали горожан внимательней относиться к предупреждениям МЧС о непогоде.

