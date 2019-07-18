Сильный ливень начался в некоторых районах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лейла Карипова

Московские улицы постепенно заполняются водой. В некоторых районах столицы начался сильный дождь.

Синоптики предупреждали, что 18 июля в Москве ожидаются дождь, гроза. Порывы ветра при грозе могут достигать 15 метров в секунду.

МЧС попросило водителей быть аккуратнее на дорогах, поскольку грозы и дожди ухудшают видимость. Вспышки молний могут ослепить водителя и стать причиной ДТП.



"Московский транспорт" отметил, что на время грозы стоит воздержаться от поездок на личном транспорте.

Гроза и сильный ветер будут продолжаться до конца четверга.



До 19 июля в Москве продлили повышенный уровень погодной опасности. Ливни не прекращаются уже третий день.



Накануне затопило проезжую часть под Бутырским путепроводом. Движение в обе стороны на время останавливали. Залило вестибюль метро "Савеловская" и торговый центр на Дмитровском шоссе. Люди не могли вернуться домой после работы: им пришлось ждать, пока дождь стихнет.

Синоптики обещают потепление в Москве в начале следующей недели. Дожди прекратятся, в городе потеплеет до +25 градусов. В эти выходные, 20-21 июля, воздух будет не теплее +20.

