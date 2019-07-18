Сильный ливень начался в некоторых районах Москвы

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лейла Карипова
Московские улицы постепенно заполняются водой. В некоторых районах столицы начался сильный дождь.
Синоптики предупреждали, что 18 июля в Москве ожидаются дождь, гроза. Порывы ветра при грозе могут достигать 15 метров в секунду.
МЧС попросило водителей быть аккуратнее на дорогах, поскольку грозы и дожди ухудшают видимость. Вспышки молний могут ослепить водителя и стать причиной ДТП.
"Московский транспорт" отметил, что на время грозы стоит воздержаться от поездок на личном транспорте.
Гроза и сильный ветер будут продолжаться до конца четверга.
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Ливень с грозой и молнией! ⛈️⛈️⛈️⛈️⛈️⛈️⛈️⛈️⛈️⛈️ Добрый вечер,мои дорогие! Непогода -не помеха,когда необходимо куда - то добираться!😉😉😉 У вас какая погода? #непогода #непогоданепомеха #москва #россия #дорогиемои #добрыйвечер #ливень #гроза #молния #лето #видео @marshalkonina_inc #vk #twitter #facebook #instagram @ok.ru #электрички #поезда #ржд #двухэтажныйпоезд
Публикация от Nina Marshalko (Kolesnikova) (@marshalkonina_inc)
До 19 июля в Москве продлили повышенный уровень погодной опасности. Ливни не прекращаются уже третий день.
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Метеорологическое бюро «15 этаж» сообщает: в Бескудниково сейчас начнётся гроза 🙈🌩 ⠀ Я с детства боюсь грозы. Вернее, как, если дома, то прям люблю наблюдать за бушующей стихией. А вот если на улице... в общем, лучше такого не допускать 🙈 ⠀ Но сейчас я дома, так что пошла наслаждаться) ⠀ #гроза #стихия #ураган #воттакоехреновоелето #анич_страхи #грозавмоскве #бескудниково #15этаж #ливень #небо #небеса
Публикация от Фотограф Анна Сушкова (@avianich)
Накануне затопило проезжую часть под Бутырским путепроводом. Движение в обе стороны на время останавливали. Залило вестибюль метро "Савеловская" и торговый центр на Дмитровском шоссе. Люди не могли вернуться домой после работы: им пришлось ждать, пока дождь стихнет.
Синоптики обещают потепление в Москве в начале следующей недели. Дожди прекратятся, в городе потеплеет до +25 градусов. В эти выходные, 20-21 июля, воздух будет не теплее +20.
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