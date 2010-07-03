МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозе в Москве

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице в ближайшие часы ожидаются дождь, гроза и ветер с порывами до 15 метров в секунду.
"По прогнозам синоптиков, в ближайшие один-два часа с сохранением до вечера 18 июля местами по Москве ожидается сильный дождь, гроза, усиление ветра при грозе порывами 15 метров в секунду", – говорится в сообщении на сайте МЧС.
Специалисты ведомства просят автомобилистов быть аккуратными на дорогах. "Грозы резко ухудшают видимость на дороге, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП", – рассказали в ведомстве.
В микроблоге Twitter "Московского транспорта" автомобилистов просят воздержаться от поездок на личном транспорте.
"Опять будет гроза и сильный ветер. Продлятся до конца дня, поэтому сегодня лучше выбрать вариант без автомобиля", – говорится в сообщении.
Опять будет гроза и сильный ветер. Продлятся до конца дня, поэтому сегодня лучше выбрать вариант без автомобиля.— Московский транспорт (@DtRoad) 18 июля 2019 г.
Ранее сообщалось, что до 19 июля в столице продлили повышенный уровень погодной опасности из-за дождей. Ливни не прекращаются уже третий день. На улицах лужи, которые трудно и обойти, и даже объехать.
Накануне затопило проезжую часть под Бутырским путепроводом, движение в обе стороны пришлось приостановить. Залило вестибюль станции метро "Савеловская" и торговый центр на Дмитровском шоссе. Люди не могли вернуться домой после работы: пришлось пережидать, пока дождь стихнет. Москвичи снимали видео и называли происходящее погодным апокалипсисом.
По прогнозам синоптиков, потепление придет в Москву лишь в начале следующей недели. Дожди прекратятся, в городе потеплеет до 25 градусов. "До конца нынешней недели ожидаются дожди и грозы, при этом температура воздуха в выходные не превысит 20 градусов", – рассказал специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
При этом климатологи советуют москвичам привыкать к переменчивой погоде.
В Москве продлили повышенный уровень погодной опасности из-за дождей
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