Напавший на Порошенко экс-боец "Азова" объяснил свои действия

08:11
08:11
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Фото: скриншот видео телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"
Бывший боец полка Национальной гвардии "Азов" Никита Макеев объяснил, почему он напал на экс-президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает газета "Известия".
По словам Макеева, он вместе со своими товарищами протестировал бронежилеты, который носят украинские военнослужащие, оказалось, что они не выполняют свою функцию. После этого он решил подарить бронежилет Порошенко, чтобы политик самостоятельно проверил его надежность.
Кроме того, бывший боец отметил, что он хотел отомстить экс-президенту Украины за унижения добровольцев из других стран, которым он обещал предоставить украинское гражданство.
"Я хотел отомстить ему за все те пять лет унижений, которые он с помощью своих подопечных в администрации президента совершил по отношению к иностранным добровольцам", – заявил Макеев.
Инцидент с нападением на бывшего президента произошел 25 июля в Киеве. На экс-президента Украины Петра Порошенко попытались напасть после того, как он вышел из Государственного бюро расследований.
Когда политик садился в автомобиль, на капот запрыгнул молодой человек. Охранники оттеснили его. Один из нападавших распылил охраннику в глаза слезоточивый газ. После этого в инцидент вмешались сотрудники полиции.
Ранее сообщалось, что Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследования. Изначально его вызывали на 17 июля, но он сослался на необходимость присутствовать на заседании Европарламента в Страсбурге.
Порошенко предъявлено сразу несколько обвинений, в том числе в захвате власти. Политика также обвинили в госизмене в связи с инцидентом в Керченском проливе. Также его подозревают в злоупотреблении властью и служебным положением при распределении должностей в "Центрэнерго".
Кроме того, Порошенко обвинили в легализации преступных доходов на сумму 300 миллионов долларов при продаже завода "Кузня на Рыбальском". Также проверяются заявления о незаконном завладении телеканалом "Прямой", отмывании средств и неуплате налогов.
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