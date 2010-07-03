Против Порошенко завели дело о захвате власти

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Петра Порошенко заподозрили в захвате власти. Очередное уголовное дело возбудило госбюро расследований Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-замглавы администрации Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова.

Это уже пятое дело против бывшего президента страны. Ранее его обвинили в госизмене в связи с инцидентом в Керченском проливе. Также Порошенко подозревают в злоупотреблении властью и служебным положением при распределении должностей в "Центрэнерго".

Кроме того, Порошенко обвинили в легализации преступных доходов на сумму 300 миллионов долларов при продаже завода "Кузня на Рыбальском". Портнов, в свою очередь, подал заявления о незаконном завладении телеканалом "Прямой", отмывании средств и неуплате налогов.

Юрист намерен требовать ареста активов экс-президента и анонсировал десятки других обвинений. Порошенко также проходит свидетелем по уголовному делу о гибели людей во время Евромайдана.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов посетовал, что украинские правоохранительные органы, пока президент был у власти, не решались дать ход обвинениям.